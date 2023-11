Coppa Davis | Sinner | “Sappiamo di essere forti | ma nulla è scontato”

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Dopo lo splendido cammino nelle ATP Finals di Torino, Jannikè già pronto a scendere in campo per l’Italia in: “Sono contento diqua, vengo da una settimana molto positiva ma ora l’obiettivo è un altro. A fine stagione si è tutti un po’ stanchi ma proviamo a darci energia, siamo qua per fare bene, abbiamo un’ottima squadra e vediamo come va“. Le aspettative sulla squadra azzurra sono alte, come conferma anche il numero 4 del ranking: “Purtroppo non c’è Berrettini che si è fatto male e ha avuto una stagione difficile ma abbiamo una squadra veramente forte, 4 singolaristi fra cui poter scegliere a seconda di come si sta e di come ci si trova su questi campi, e un doppio dove possiamo mischiare le carte.uniti è fondamentale ma questo nel nostro gruppo c’è sempre stato, ...