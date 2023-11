Coppa Davis | i precedenti tra Italia e Olanda Storia favorevole agli azzurri | unica sconfitta cent’anni fa

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Lo storico dei confronti traparte da molto lontano in termini di: tutti i, infatti, risalgono all’esistenza di tutti gli altri format, quelli che si sono succeduti fino ad arrivara e quello attuale. E si parte, per un caso o forse no, dafa. Già, dal 1923: l’occasione, peraltro, in cui furono gli olandesi a vincere. E fu anche un momento storico per l’del tempo, perché fu la prima volta nella(che allora si chiamava International Lawn Tennis Challenge) di Uberto De Morpurgo, il barone che caratterizzò più di tutti il tennisno in quegli anni. Con la sua presenza, voluta fortemente da Giorgio De Stefani, l’si tolse più di ...