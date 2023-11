(Di martedì 21 novembre 2023) Come a Bologna, anche a Malaga con l'ci sarà Matteo. Il primono in finale a Wimbledon è atteso oggi. Il romano sarà il primodella nazionale che insegue il secondo ...

LIVE – Raonic-Kaukovalta 6-3 0-1 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA

Coppa Davis a Malaga al via con cartello 'No war'

LIVE – Raonic-Kaukovalta 6-3 1-2 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Raonic-Kaukovalta 6-3 3-3 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA

Coppa Davis, Berrettini tifoso speciale per l'Italia

Il romano sarà il primo tifoso della nazionale che insegue il secondo titolo nella storia azzurra in. Si forma di nuovo, dunque, la panchina che aveva sospinto gli azzurri a ribaltare la ...

Tennis, Sinner verso l'esordio in Coppa Davis: "Noi tra i favoriti, siamo un'ottima squadra" - Sportmediaset Sport Mediaset

Coppa Davis, Sinner: "Rivincita con Djokovic No, penso solo all'Olanda" Sky Sport

Coppa Davis, Sinner: 'Siamo un'ottima squadra, vogliamo far bene'

"Sono contento di essere qua. L'ultima settimana è stata molto positiva per me, ma ora ce n'è un'altra con un grande obiettivo per tutta la squadra - ha aggiunto Sinner - Siamo tutti stanchi a fine ...

Coppa Davis, Berrettini tifoso speciale per l'Italia

Come a Bologna, anche a Malaga con l'Italia ci sarà Matteo Berrettini. Il primo italiano in finale a Wimbledon è atteso oggi. Il romano sarà il ...