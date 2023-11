Coppa Davis a Malaga al via con cartello “No war”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 novembre 2023) Roma, 21 nov. (askanews) – “No war” è il grandeinnalzato dai team di Canada e Finlandia che oggi si scontrano nella giornata di apertura dellaCup di tennis a, in Spagna. Il Canada, campione uscente, scende in campo contro la Finlandia, per la prima volta tra le otto squadre finaliste. Un evento così storico che al palazzo dello sport disono arrivati 7mila sostenitori finlandesi. Dopo l’esecuzione dei due inni nazionali, le due squadre hanno mostrato il“No war” e sul maxischermo è comparsa la scritta Tennis for peace. L'articolo proviene da Ildenaro.it.