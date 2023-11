Coppa Davis 2023 | Sinner | “Rivincita con Djokovic? Ora penso solo all’Olanda”

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – Primo allenamento per Jannika Malaga, sede della final eight di. L’azzurro sarà il punto di riferimento per l’Italia sia in singolare che in doppio nella sfida di giovedì contro l’Olanda (ore 10, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW).con? “Siamo ancora lontani da un’eventuale semifinale, prima dobbiamo stare sul pezzo giovedì – ha detto, al microfono di Sky Sport, a due giorni dal match con l’Olanda, valido per i quarti di finale di– Al momento sono focalizzato su quello, poi vedremo come andrà. Non dobbiamo dare nulla per scontato. I singolaristi dell’Olanda sono da campi indoor come questi a Malaga, vengono dal picco della loro stagione e ...