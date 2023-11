Coppa Davis 2023 | perché il doppio dell’Olanda spaventa l’Italia

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Messo da parte il sogno ATP Finals,del tennis vola a Malaga per raggiungere un obiettivo sfiorato negli ultimi anni, ma sempre mancato per dettagli: la. La selezione di Filippo Volandri sarà impegnata nei quarti di finale contro l’Olanda, dotata di singolaristi solidi ma non invincibili come Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp. Bisognerà superare entrambi per non incrociare il punto forte dei tulipani, quello storicamente debole degli azzurri: il. Il capitano Paul Haarhuis ha optato per i due giocatori più in forma nella specialità. Il primo nome chiamato non sorprende, è quello di Wesley Koolhof: ancora uno dei migliori interpreti al mondo, che ormai da due anni fa coppia fissa con il britannico Neal Skupski con cui ha toccato il numero 1 del ranking nel 2022 togliendosi anche il ...