Coppa Davis 2023 | Milos Raonic porta sull’1-0 il Canada battendo Patrick Kaukovalta | assenti Auger-Aliassime e Ruusuvuori

(Di martedì 21 novembre 2023) Ila casa con relativa facilità il primo singolare dei quarti di finale dell’attuale format di, che questa settimana celebra le Finals. A vincerlo è, alla prima volta indopo più di cinque anni, che batte(numero 782 del mondo e 3 del suo Paese, che ha soli otto giocatori nel ranking di singolare) per 6-3 7-5. Questo tipo di singolare d’apertura è stato reso necessario dalla doppia assenza di Felixed Emil, con il secondo ancora bloccato dai guai alla spalla che lo hanno fermato al Challenger di Helsinki due settimane fa. I prossimi a scendere in campo saranno Gabriel Diallo ...

Roma, 21 nov. No war e' il grande cartello innalzato dai team di Canada e Finlandia che oggi si scontrano nella giornata di apertura dellaCup di tennis a Malaga, in Spagna. Il Canada, campione uscente, scende in campo contro la Finlandia, per la prima volta tra le otto squadre finaliste. Un evento cosi' storico che al palazzo ...

"Abbiamo un'ottima squadra, vogliamo fare bene". Archiviate le Atp Finals Jannik Sinner è proiettato verso le Finals di Coppa Davis di Malaga dobe giovedì l'Italia affronterà l'Olanda. "Siamo forti e ...