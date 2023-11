Coppa Davis 2023 | Canada e Finlandia al doppio decisivo | Virtanen batte Diallo per l’1-1

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Sarà ila qualificare una traalle semifinali della. A Malaga infatti è arrivata la vittoria di Otto, che in poco più di un’ora e mezza di gioco ha battuto in due set Gabrielcon il punteggio di 6-4 7-5. Chiamato a sostituire Emil Rusuuvuori come numero uno scandinavo,ha retto alla grande la pressione pareggiando così la vittoria di Raonic su Kaukovalta. Attesa adesso per il, dove ilcampione uscente dovrà giocarsi il passaggio del turno contro la sorpresa del torneo. IL CALENDARIO I RISULTATI IL REGOLAMENTO TABELLONE SEMIFINALI La cronaca – Subito aggressivo, che in ...