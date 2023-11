Controlli dei Carabinieri | Tre arresti e una denuncia

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023) Idella Stazione Roma Cinecittà, con il supporto dei colleghi della Compagnia Roma Casilina, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nei quartieri Don Bosco, Cinecittà Est e Appio Claudio, con particolare riferimento alle aree in prossimità al parco degli Acquedotti ed alle fermate metro della linea A, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado. Ad esito delle attività tre persone sono state arrestate: due, un uomo ed una donna, fermate a bordo di un’autovettura e trovate in possesso di 8 panetti di hashish, per un peso complessivo di 500 g, e 7.880 euro in contanti; e un 20enne italiano che, nonostante fosse sottoposto aglidomiciliari, è stato trovato fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione o valido motivo. I ...