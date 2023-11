Contro i femminicidi Meloni e Schlein lavorino assieme. L’appello di Gelmini

Leggi su formiche

(Di martedì 21 novembre 2023) “Dovete bruciare tutto”. È una metafora forte, quella utilizzata da Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, la ragazza uccisa da Filippo Turetta, durante una trasmissione televisiva. Un imperativo per le coscienze. “Serve fare di più”. In questi casi l’auspicio corale è sempre: che sia l’ultima. Ma la scia di sangue continua. Ed ecco perché ora più che mai occorre “una battaglia innanzitutto culturale”. A dirlo è la senatrice e portavoce di Azione, Mariastella. Il nome di Giulia Cecchettin è l’ultimo di una lunga scia di sangue. La sorella della vittima chiede uno sforzo prima di tutto culturale per cambiare questo paradigma. Da dove iniziare? Ha ragione Elena Cecchettin quando dice che “bisogna insegnare che l’amore non è possesso”. Per combattere la violenza di genere servono nuove misure di natura penale, ma le leggi da sole non bastano. Questa è una ...