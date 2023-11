Consiglio comunale | un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 novembre 2023) Bergamo. Undiin memoria di. Così si apre ildi lunedì sera (20 novembre), con un raccoglimento accorato e dovuto per la tragedia che ha colpito la giovane 22enne, morta per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta. Non manca lo sdegno, non manca la rabbia e la volontà di dire basta ad una serie di efferati omicidi, femminicidi per la precisione, che hanno drammaticamente accompagnato l’anno 2023, peraltro non ancora concluso. Sono 105 le donne vittime della violenza, una ogni tre giorno. E il tema, sollevato dagli assessori e dai consiglieri comunali che fanno capo a Bergamo, a partire dal suo sindaco Giorgio Gori, non è solo il sopruso e l’aggressione, sia essa fisica o verbale, ma anche e soprattutto quello dell’educazione ...