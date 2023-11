Concorso ATS di Brescia | Assunzioni per Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 21 novembre 2023) Presso l’Azienda Tutela della Salute (ATS) di, è stato annunciato unPuubblico basato su titoli ed esami, finalizzato alla selezione di 1 candidato da inserire come professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/A4 – Anatomia patologica, per il Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale. ATS diperIn conformità a quanto stabilito dall’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dal regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata deidi I e di II fascia, in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto rettorale n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con DR n. 456 del 5 giugno 2023), si rende noto che con delibera del Consiglio di ...