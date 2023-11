Concorso ASST di Legnano | 2 Posti per Dirigenti Medici

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 21 novembre 2023) Presso l’diè stato indetto unpubblico, per la copertura di 2di dirigente medico, per varie discipline.diper 2In ottemperanza alla deliberazione nr. 513/2023 datata 16 ottobre 2023, viene ufficialmente indetto unpubblico finalizzato alla selezione di due figure professionali in qualità di dirigente medico, con assegnazione a una delle seguenti aree: Area Medica e delle Specialità Mediche: Disciplina dina Interna o Malattie Infettive. Area dellana Diagnostica e dei Servizi: Disciplina di Farmacologia e Tossicologia Clinica. Area di Sanità Pubblica: Disciplina di ...