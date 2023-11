(Di martedì 21 novembre 2023) Il brano evangelico di Luca (19,1-10) che celebriamo nella Festa della Presentazione della Beata Vergine Maria ci presenta l’incontro toccante tra Gesù e Zaccheo, un uomo che, nonostante la sua ricchezza, si sente spiritualmente perduto. Zaccheo, un capo dei pubblicani, mostra un profondo desiderio di vedere Gesù. La sua ricerca non è dettata dalla curiosità, ma da un bisogno interiore di trovare un significato più profondo nella vita. La sua statura fisica ridotta diventa un simbolo della sua umiltà e vulnerabilità di fronte al Maestro. Quando Gesù arriva a Gerico, si ferma proprio sotto l’albero dove si trova Zaccheo. La scelta di Gesù di fermarsi in quel luogo specifico rivela la sua conoscenza accurata delle esigenze e dei desideri individuali. Il Signore vede non solo la posizione fisica di Zaccheo sull’albero ma anche la sua posizione spirituale di bisogno e ...

La contrizione non coincide con il senso di colpa

Luca 19,1 - 10 - Presentazione della Beata Vergine Maria (21 novembre 2023) - Zaccheo è uno di quei miracolati che nelci offre un'occasione per comprendere la logica dell'amore di Dio . Poco prima di entrare a Gerusalemme per compiere il suo destino, Gesù passa per questa città e compie un gesto pericoloso: ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 20 Novembre 2023 - Cerco il Tuo volto

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 21 Novembre 2023 - Cerco il Tuo volto

Editoria: esce in libreria “La Domenica con san Francesco” di fr. Luca Maria De Felice

Un commento francescano alle letture dell'anno liturgico B. È "La Domenica con san Francesco", il volume di fr. Luca Maria De Felice (Edizioni Toscana Oggi, pagine 360, euro 18) che esce in questi gio ...

Il Papa: «Mettiamo in circolo la carità, condividiamo il pane, moltiplichiamo l’amore!»

Nella VII Giornata mondiale dei poveri, la Messa in San Pietro e il pasto condiviso, in Aula Paolo VI. «La povertà è uno scandalo. Noi che abbiamo ricevuto tanti doni, dobbiamo farci dono per gli altr ...