Combinata nordica | Coppa del Mondo maschile 2023-24 Ferita e sofferente | la disciplina si contorce su sè stessa

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Lo spettacolo offerto dallaè penoso, nel senso che genera compassione per un’entità la cui vita è in serio pericolo. Per anni laè rimasta inerte di fronte al proprio progressivo decadimento. Le ragioni di quanto accaduto non sono semplici da individuare. Forse, per insipienza, ha trascurato la situazione? Forse, per miopia, ha lungamente percepito un’immagine di sédifferente dalla realtà? Forse, per ignavia, si è auto-ingannata nell’illusione che tutto andasse bene? Verosimilmente, la causa è una miscela di tutte e tre le dinamiche. Ci ha pensato il comitato olimpico internazionale a dare la sveglia a chi di dovere. “Signori, sia chiaro. Vi teniamo nel programma di Milano-Cortina 2026 solo perché è troppo tardi per eliminarvi. Fosse stato per noi, avremmo già tirato una riga. Però ...