CM com – Miranchuk in gol nel ritorno in campo della Russia | Nazionali

(Di martedì 21 novembre 2023) 2023-11-21 15:23:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: La nazionale di calcio russa è tornata a giocare una partita ufficiale dopo quasi due anni. Sospesa dalla Fifa a febbraio 2022 per viaguerra in Ucraina, laha vinto 8-0 l’amichevole di ieri sera a Volgograd. I gol portano le firma di Oblyakov, Golovin,(Atalanta), Silyanov, Sobolev, Prutsev, Krivitsov e Mostovoy. Pinyaev ha sbagliato un calcio di rigore. Durante il periodo di sospensione dalle competizioni inter, laaveva disputato sette gare non riconosciute schierando una sorta di nazionale B composta da giocatori militanti nel campionato locale contro Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Iran, Iraq, Camerun e Kenya. A fine partita il presidente ...

Udinese - Atalanta 1 - 1: pagelle fantacalcio e highlights

6),Al. 5, Muriel L. 5 (dal 1 st Scamacca G. 5.5). A disposizione: Musso J., Rossi F., ... CRONACA DELLA PARTITA Highlights della partita LINK: https://www.youtube./watchv=D7oL2X2RCxs&pp=...

Juric e il pallino Miranchuk: a gennaio un nuovo assalto Atalantini.com

Juric vuole rinforzi a gennaio, La Stampa: "L'ex Miranchuk nella lista della spesa" TUTTO mercato WEB

Toro, ora sei tappe per respirare l’aria d’Europa

La squadra di Juric ripartirà da Bologna: arriva da 7 punti in 3 partite e per dare un senso alla stagione la serie positiva non deve fermarsi ...