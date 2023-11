Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 novembre 2023) Ilper il dopo Ancelotti avrebbe individuato in Roberto Dedel Brighton l’allenatore giusto Ilha già iniziato a pianificare il futuro, cercando un sostituto per Carlo Ancelotti in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da SPORT, Florentino Perez avrebbe individuato in Roberto Deuno dei candidati principali. Le trattative sono nelle fasi iniziali, ma l’ex Sassuolo è già stato contattato. Perez apprezza il gioco ed coraggio del tecnico bresciano nel lavorare con giovani talenti, elementi chiave per i blancos. Il lavoro di Deal Brighton continua quindi ad attirare ammiratori sempre più importanti.