Cina | MoU tra borse Shanghai-Dubai per maggior cooperazione transfrontaliera

(Di martedì 21 novembre 2023) Pechino, 21 nov – (Xinhua) – La Borsa di(SSE) e il Mercato finanziario di(DFM) ieri hanno annunciato la firma di un memorandum di intesa (MoU) per rafforzare lae gli scambi tra i mercati dei capitali. La partnership agevola lo scambio di conoscenze, competenze e informazioni tra l’SSE e il DFM e mira a migliorare l’efficienza e la trasparenza di entrambi i mercati, ha dichiarato l’SSE. Il MoU prevede che l’SSE e il DFM esplorino congiuntamente lo sviluppo di prodotti ESG (ambientali, sociali e della governance) e legati alla sostenibilita’, concentrandosi su prodotti rilevanti per entrambi i mercati. Entrambe le parti agevoleranno lo sviluppo di prodotti congiunti, come indici e fondi negoziati in borsa (ETF), presenteranno alle aziende e agli emittenti i vantaggi di ciascun mercato e ...