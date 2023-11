Cina | funzionario | promuove innovazioni sci-tech in settore lattiero-caseario

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023) Pechino, 21 nov – (Xinhua) – Laha accelerato lescientifiche e tecnologiche nelper soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori ere uno sviluppo di alta qualita’, ha dichiarato undurante un simposio. Sun Tan, vice direttore dell’Accademia cinese di scienze agrarie (CAAS), ha rilasciato queste dichiarazioni in occasione dell’ottavo simposio internazionale sulla nutrizione-casearia e sulla qualita’ del latte, in corso da ieri fino a oggi. Nel 2013, la CAAS ha inaugurato un progetto nazionale di innovazione scientifica e tecnologica in campo agricolo e ha istituito una serie di gruppi di ricerca per l’industria-casearia, ha dichiarato Sun. Il ...