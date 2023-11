Cimici e complotti

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 novembre 2023) La prima notizia di pidocchi cadaverici la sappiamo da Antonio Pigafetta. Nei resoconti del suo famoso viaggio, scrive di salme (o feretri) con diverse anomalie. Per qualche secolo non se ne sente più parlare. Ieri causa cambiamenti climatici sono comparse ledei materassi. Pigafetta si era inventato tutto? Per me no, ma potrebbe anche essere!