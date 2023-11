Ciclisti passano col rosso ma non si accorgono che dietro di loro ci sono i carabinieri | 117 euro di multa ad ognuno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) La consueta biciclettata della domenica è costata cara a questo gruppo di 30. Il motivo?passati col semaforo, ignari del fatto che allespalle c’era una volante dei. Il gruppo diamatoriali si era riunito in mattinata con l’intento di fare un giro tra il Lodigiano e il Milanese ma l’uscita è finita con l’amaro in bocca. Ad un certo punto, quando si trovavano all’altezza di San Colombano al Lambro, vedendo l’incrocio libero, hanno pensato bene di passare “in volata” nonostante il semaforo: nessuno di, però, si è accorto della presenza di una macchina di, che li ha immediatamente fermati eti. La sanzione per il gruppo che – oltretutto – viaggiava ...