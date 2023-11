Ci sarà anche un po’ di Arezzo ad EURO 2024

Leggi su lortica

(Di martedì 21 novembre 2023) La Slovacchia, battendo 4-2 l’Islanda, stacca automaticamente il biglietto per il prossimo campionato continentale. E la Slovacchia è allenata da Francesco Calzona, nato a Vibo Valentia ma aretino di adozione. Calzona, come tanti giocatori, fa una buona carriera come centrocampista in varie squadre della categoria dilettanti della provincia aretina. Ma appena dismessa l’attività di calciatore passa a fare l’allenatore, sempre per squadre del territorio aretino. Poi per svariati anni ha fatto da vice a Sandro Sarri, formando di fatto una coppia formidabile, affidabile e comprovata con svariate squadre: Avellino, Verona, Perugia, Empoli e in ultimo Napoli. Quando Sarri lascia la città partenopea , Calzona vola a Cagliari per coadiuvare Eusebio Di Francesco, per poi fare ritorno a Napoli alla corte di Luciano Spalletti come assistente tecnico. Per anni una carriera “dietro le quinte” che ...