Chiesa mattatore | i voti dell’esterno azzurro contro l’Ucraina

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 novembre 2023)protagonista ieri sera: per La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport è l’mvp, promosso anche da Tuttosport Federicoera mancato ai primi giri di convocazione, ma nelle ultime due partite, schierato a sinistra nel 4-3-3 di Luciano Spalletti, ha saputo subito ritagliarsi un ruolo da protagonista nella nuova Italia. Ieri serala sua prestazione è stata la migliore sia per La Gazzetta dello Sport che per Il Corriere dello Sport, che gli danno entrambi 7.5. Non il migliore per Tuttosport – per il quotidiano torinese è Barella – ma un 7 pieno. GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Di nuovo il migliore per distacco. Giusto dire che non abbiamo fuoriclasse, ma lui lo è. Se Mudryk vale centro milioni, allora? Ogni volta ...