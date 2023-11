Chiara Nasti | “Femminuccia? La voglio | ma scommettiamo che mi verranno tutti maschi?”

“Siete senza dignità” : la dura replica di Chiara Nasti agli hater che l’attaccano in quanto madre

"Avete vite che fanno pietà". E Chiara Nasti sbrocca per il figlio

Chiara Nasti criticata per le “bue” del figlio - volano parole infuocate sui social : “Cattive e invidiose - fate pietà”

Chiara Nasti : «Non me la sento di mandare Thiago all'asilo nido» e spiega perché il bambino ha due dita fasciate

Chiara Nasti criticata per le 'bue' del figlio, volano parole infuocate sui social: 'Cattive e invidiose, fate pietà'

Quando si tratta di polemiche socialè sempre in prima fila, sin dalla storia del 'gamberetto' di Zaniolo , e così l'influencer è tornata a far parlare di sé per una lite furibonda sui social con le mamme. Questa volta il ...

Chiara Nasti, vita da mamma: «Ogni giorno con Thiago rischiamo la vita. Ecco perché» ilmattino.it

Chiara Nasti: «Non me la sento di mandare Thiago all'asilo nido» e spiega perché il bambino ha due dita fascia leggo.it

Chiara Nasti: «Non me la sento di mandare Thiago all'asilo nido» e spiega perché il bambino ha due dita fasciate

Chiara Nasti, ancora prima di diventare mamma del suo primo bambino Thiago, aveva sempre dichiarato che lo avrebbe voluto crescere personalmente, senza l'aiuto di eventuali tate. Così è stato: ...

Siparietto social tra Chiara Nasti e Zaccagni con menzione a Immobile e Jessica

[themoneytizer id=”99064-6] Chiara Nasti si è resa protagonista di questo simpatico siparietto social, in cui nelle proprie Instagram stories mostra una chat con suo marito Zaccagni: nella conversazi ...