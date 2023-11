Chi era Carlo Pogliani | lo storico volto del Milan su Telelombardia

Leggi su dailymilan

(Di martedì 21 novembre 2023) Ilpiange la scomparsa di. L’uomo era il, il sorriso e l’anima dei rossoneri per, visto che nel programma “Qui Studio a voi Stadio” era ormai un ospite consolidato, abitudinario e assolutamente apprezzato. Lo scorso 23 giugno aveva compiuto 67 anni. A portarlo via, un tumore che sembrava superato o comunque in via di guarigione, ma che invece gli è stato fatale. Nonostante fosse ormai conosciutissimo come commentatore ed opinionista,non era un giornalista, bensì un ex allenatore. Ma anche un ex calciatore, visto che, con le scarpette ai piedi, era stato un giocatore amatoriale con le squadre di zona dio, dalla Torpedo in Bovisa alla Garibaldina o alla Gescal, fino alle società del ...