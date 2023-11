Chi è Morgan | il musicista ribelle che non ne combina una giusta | Finisce per lui X-Factor

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 novembre 2023) Milanese classe 1972,(al secolo Marco Castoldi), è uno dei volti più noti della TV italiana nonché della scena musicale internazionale. Cantante,, compositore, scrittore, giudice e presentatore, viene visto da taluni come un genio incompreso e da altri come un presuntuoso arrogante con poco talento e molto ego. Ciò che è certo è che ha fatto la storia della musica rock nel nostro Paese. Con il suo atteggiamento sempre al di sopra delle righe è riuscito a conquistare il pubblico italiano durante la partecipazione a noti programmi televisivi come X, The Voice of Italy e Amici di Maria De Filippi. La notizia del momento è cheè ufficialmente fuori dal programma Xa causa di comportamenti inappropriati. A rendere nota la notizia è stata direttamente Sky ...