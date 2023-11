Chi è il vero criminale Giulia | la sparata della Fonte | Capezzone la zittisce in diretta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Scontro acceso a Quarta Repubblica tra Danielee Valeria, l'attivista e scrittrice che ha lanciato la farse diventata virale "è stato il vostro bravo ragazzo" riferendosi a Filippo Turetta dopo il ritrovamento del corpo diCecchettin. Intervenendo nel corso dell'ultima puntata del tak show di rete 4 condotto da Nicola Porro, laè andata subito all'attacco con toni durissimi che sono apparsi poco idonei sia per il momento di dolore che sta affrontando un'intera famiglia sia per la delicatezza dei temi affrontati: "Il problema ha una matrice culturale che è il patriarcato che si adatta. Chi dice che non è parte del problema è un", è la premessa. Poi rincara la dose con toni ancora più pesanti: "La politica italiana è ...