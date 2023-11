Che cos' è il patriarcato? L' Italia s' interroga dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 21 novembre 2023) L'è scossa in queste ore da un acceso dibattito sule il suo ruolo nella società contemporanea, scaturito in seguito al tragicodi. Elena, sorella della vittima , ha espresso in una lettera aperta al Corriere della Sera un pensiero provocatorio che mette in discussione le radici culturali di tale violenza. Elena descrive l'assassino della...