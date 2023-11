Centrodestra | due liste per le amministrative

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi cerca la quadra in vista della Provinciali. Il 27 è il termine ultimo per la presentazione delle. Ilne presenterà una sola in cui ci saranno rappresentanti di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Democrazia Cristiana con Rotondi e Unione di Centro. In serata è in programma un vertice per discutere della questione. Intanto ieri sera presso il circolo della Stampa si è riunito il gruppo dirigente della Lega guidato dal segretario Salvatore Vecchia, a cui hanno partecipato la coordinatrice cittadina del Carroccio, Maria Elena Iaverone e la consigliera comunale Monica Spiezia. Intanto bisogna capire pure quale sarà la strategia delper lecittadine. Anche in questo caso ci potrebbe essere una sola lista in campo in cui confluiranno i ...