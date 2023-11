Cecchettin | Fratoianni Avs | ' Amadori delirante | Valditara si vergogni e chieda scusa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Roma, 21 nov (Adnkronos) - "È evidente che Alessandronon può restare al suo posto continuando ad occuparsi di ‘educazione alle relazioni' e non può più in generale occuparsi di istruzione dei e delle giovani di questo Paese in ruoli del governo. Un uomo convinto che stia crescendo un pericoloso ‘business della dominazione femminile' non può mettere mano alle linee guida che dovrebbero contribuire a salvare le donne dalla violenza maschile. Non può". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Non può. Perché, a differenza di quanto afferma nel suo libro, non c'è nessuna guerra dei sessi da combattere, nella realtà invece e purtroppo - prosegue il leader di SI - ci sono solo centinaia di donne morte e decine di migliaia molestate e violentate. ...