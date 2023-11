“C’è ancora domani” | un successo planetario | film venduto in 18 Paesi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) Ildi Paola Cortellesi “C’è” sta letteralmente conquistando il mondo. Il lungometraggio in bianco e nero ha infatti superato il panorama nazionale e sta affrontando la vendita in ben 18(in probabile espansione), con il titolo “There’s Still Tomorrow“. C’è, tutti idi distribuzione Ad acquistare ildi Paola Cortellesi, che all’estero è distribuito da Vision Distribution, abbiamo: Limelight per Australia e Nuova Zelanda, Providencees – Pandora per il Brasile, Swallow Wingss per Taiwan e Lev Cinema per Israele. In Europa, Universal Pictures per la Francia, BTeam Pictures per la Spagna, Artper l’Olanda, Future...