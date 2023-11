CdS – Gajic entra nei piani della Fiorentina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 21 novembre 2023) 2023-11-20 22:52:54 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Dodô è fermo per una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Si è infortunato il 24 settembre a Udine, è stato operato a Roma dal professor Mariani e spera di rire verso la fine di marzo. Lasta valutando la possibilità di sostenere un altro investimento per tamponare questa situazione di emergenza. Italiano ha saputo valorizzare Michael Kayode, classe 2004, che rimane un grande patrimonio del club e ha già prolungato il contratto fino al 2028. Il tecnico ha puntato, in questo periodo, anche su Pierozzi. E a volte ha spostato Parisi sulla fascia destra. Ma l’orientamento del club, in vista di gennaio, è quello di trovare un altro terzino. I motivi sono due: togliere pressione a Dodô sui tempi di recupero e garantire a ...