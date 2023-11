Cattivissimo me | Vector ricompare nel corto animato Mooned

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 novembre 2023) Con il suo nuovometraggio, la Illumination ci riporta nel mondo dime. Illumination ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, il suo ultimometraggio, che vede il ritorno del cattivo dime,. L'ultima volta che lo avevamo visto era stato nell'acclamato primo film della serie del 2010, che si concludeva con lui bloccato sulla luna. Ilmetraggio seguesulla luna mentre cerca di trovare un modo per tornare sulla Terra. A lui si uniranno gli amati Minion del franchise.uscirà il 23 dicembre in allegato alla nuova commedia per famiglie della Illumination, Prendi il volo. Di cosa parla Prendi il volo? "Nel film, la famiglia …