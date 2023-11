Castellacci | «Angina? Zielinski ha una semplice influenza Vi spiego»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 novembre 2023) Enrico, ex medico della nazionale italiana, ha parlato a Radio Punto Nuovo del problema diEnrico, ex medico della nazionale italiana, ha parlato a Radio Punto Nuovo del problema didel Napoli. Le sue dichiarazioni:– «L’streptococcica è una banale tonsillite, con delle placche alla gola e una sindromele. L’pectoris è molto più preoccupante, trattandosi di una questione cardiaca, ma non è certo questo il caso. Persarà una banale».