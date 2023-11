Castel Fusano – Verdi-Sinistra | “Emergenza ambientale causata dalla cocciniglia | urgono azioni congiunte per fermare l’ecatombe di pini”

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 novembre 2023) “Ieri la Commissione capitolina Ambiente si è riunita in via diper effettuare un sopralluogo alle alberature situate lungo la strada e nella pineta di Procoio, nonché nelle aree limitrofe, per affrontare la gravissimatartaruga che sta uccidendo migliaia dinel Municipio X. Ringrazio il presidente della Commissione Giammarco Palmieri per la convocazione di questa riunione da me fortemente richiesta insieme alle associe ai comitati di zona. Durante l’incontro abbiamo potuto constatare che la situazione attuale è molto più grave e complessa di quanto potessimo immaginare. Alla presenza tra gli altri dell’assessora all’Ambiente del Municipio X Valentina Prodon, ...