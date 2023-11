Caso Giulia Cecchettin | da Pelù e Renga parte l' ideologia della colpevolizzazione del maschio

(Di martedì 21 novembre 2023) Come prevedibile, è partita la macchina ideologica e propagandisticaintegrale delin quanto tale. Ovviamente in relazione all'orrendo e imperdonabile delitto di. Ad esempio, il cantante Piero, che in effetti sarebbe meglio se continuasse soltan

Mara Venier attaccata da PD per caso Giulia Cecchettin a Domenica In

Il caso di Giulia Cecchettin e la cultura patriarcale della destra

21/11/2023 - 14:36 "Il" presidente del Consiglio Giorgia Meloni , in base al ruolo ricoperto, dopo l'ennesimo femminicidio , quello diCecchettin che è diventato unnazionale per l'interesse (e la morbosa curiosità) suscitato nell'opinione pubblica, ha pensato bene di sottolineare come i (post) fascisti, come si usa dire, ...

Giulia, il gip: "Un delitto di inaudita ferocia". Nelle scuole il minuto di silenzio e "rumore" - Caso Cecchettin, tribunale di Halle: per ora nessuna udienza su Turetta - Caso Cecchettin, tribunale di Halle: per ora nessuna udienza su Turetta RaiNews

Il video in cui Filippo Turetta aggredisce Giulia Cecchettin: «Colpita lungo la strada». Mandato d’arresto... Corriere della Sera

La ricostruzione. L'aggressione di Giulia per 22 minuti, colpita più volte a 150 metri da casa, l'impronta "simbolo"

Sono da collocare in circa 22 minuti, tra le 23.18 e le 23.40 dell'11 novembre le due aggressioni che hanno portato alla morte di Giulia Cecchettin per mano di Filippo Turetta, tra la casa della ...

Alessandra Matteuzzi uccisa a martellate, la difesa dell’ex fidanzato insiste: “È malato, serve risonanza”

Anche in questo caso per mano dell’ex fidanzato Giovanni Padovani ... Siamo nello stesso binario della povera Alessandra, quindi anche la povera Giulia e la sua famiglia probabilmente dovranno ...