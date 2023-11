Caserta | cerca di stuprare due donne | arrestato 18enne

(Di martedì 21 novembre 2023). Tenta diduenella stessa sera, fermatoextracomunitario di origine nordafricana. I fatti nella periferia di, dove la polizia è intervenuta per la richiesta di una giovane donna che riferiva essere stata vittima di attenzioni da parte di un ragazzo, che aveva tentato un contatto fisico. Nel corso dell’intervento, un’altra donna si è avvicinata ai poliziotti, dichiarando che un soggetto dalle stesse caratteristiche l’aveva fermata in strada e buttata in terra, provando a denudarla per consumare un rapporto sessuale. Solo grazie all’intervento di un passante che metteva in fuga l’aggressore, la vittima riusciva a liberarsi dalla presa. Grazie alle descrizioni ed ai riscontri di polizia giudiziaria, il giovane nordafricano è stato poco dopo rintracciato e sottoposto ...

Caserta controcorrente : pubblicato il bando per la ricerca di società e coop disposte a gestire il Sai

Casertana in cerca dei primi tre punti - Carretta : “Ragionare per step”

Intelligenza artificiale e coscienza - il ricercatore casertano Antonio Lieto invitato in Cina per illustrare i suoi studi

Supermercati economici, la classifica 2023 dei più convenienti

...sulla spesa 10 consigli utili La classifica dei supermercati più economici del 2023 Per chi...Cagliari IPERPAN viale La Plaia 15 979 Campobasso FAMILA via San Giovanni dei Gelsi 37 322...

La Paperdì Caserta cerca la svolta contro Montecatini, coach ... sportcasertano.it

Basket: la Paperdi Caserta in cerca del riscatto con il Caffè Toscano ... CasertaWeb

CASERTA - Il Liceo Manzoni si mobilita contro la violenza: Flash Mob di Poesia il 25 Novembre

11:02:14 Il 25 novembre, il Liceo Manzoni onora la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, trasformando questa data da mero ricordo in poderoso appello all'azione, c ...

CASERTA - Un anno di Lega al governo, attivisti e dirigenti in piazza per illustrare i risultati GUARDA LE FOTO

18:48:41 CASERTA. Una domenica pomeriggio in piazza per la Lega a Caserta. È stato un pomeriggio di mobilitazione sui risultati ottenuti nel primo anno di governo e anche in merito al tesseramento rel ...