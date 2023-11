Casa di riposo abusiva per 31 anziani | “Drammatico degrado | abbandono e incuria” Due arresti e tre denunce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Un vecchio albergo trasformato indidove trentuno, incapaci di provvedere a loro stessi per vecchiaia e gravi patologie, erano lasciati in una situazione di ““. Nella struttura le condizioni igienico sanitarie erano intollerabili: resti di feci e urina per terra e sui letti, pannoloni sporchi, resti di cibo e stoviglie usate, tanto che tutti gli ambienti erano impregnati di un odore nauseabondo. I carabinieri del Nas di Reggio Calabria hanno arrestato i gestori: due coniugi, Mariangela Di Benedetto, di 38 anni, e Luigi Moragas (55), che sono accusati di maltrattamenti edi persone incapaci, con l’aggravante di aver causato lesioni personali. Gli ...