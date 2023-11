Casa del Dolce | “Con la nascita del Gruppo Candy Factory abbiamo consolidato la leadership sul mercato”

(Di martedì 21 novembre 2023) Fara Gera d’Adda. Nel 2022del, azienda dolciaria che fa capo alla famiglia Castellazzi, con sede nella bassa bergamasca, a Fara Gera d’Adda – nota per il “Trinketto” la caramella liquida distribuita in oltre 50 paesi del mondo, “il Ciuccetto” e i pop-corn – ha unito le forze con ‘la collega’ Liking – azienda del settore della famiglia Corno, con sede a Pordenone – dando vita al: “Un’operazione strategica – ci racconta il presidente Piergianni Castellazzi – con cuigarantito la continuità per la nostra azienda di famiglia, e che ha dimostrato da subito grandi potenzialità. Ilsi appresta a chiudere il 2023 con un fatturato di oltre 55 milioni di euro, di cui più di 40 milioni dadel ...

Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - aperta la quinta Casa del Sorriso

Galles-Turchia - Montella già qualificato insegue. L'Arabia Saudita di Mancini cerca il bis in casa della Giordania

Casalnuovo di Napoli - grande attesa per la seconda edizione dell’evento : “Babbo Natale al Museo”

"Mi serve l'acido" : stalker arrestato - l'incubo della sua ex tra raid in casa e minacce

La nuova libreria veneziana dedicata all'inclusione sociale

... dopo il restauro delle Procuratie Vecchie e l'apertura al pubblico delladi The Human Safety Net. L'intentoGruppo Generali è quello di far rinascere lo spazio come patrimonio condiviso, ...

Restaurata la targa per la casa del Guercino il Resto del Carlino

Giulia Cecchettin: il mesto ritorno a casa del padre e l'abbraccio con la figlia Elena TGLA7

Primarie Pd. Il debutto di Daniele Vanni

Motori a pieno ritmo per la campagna per le primarie del Pd. Domenica scorsa di fronte alla sede dell’unione comunale, è stato inaugurato il comitato Noi per il futuro di Vinci, a sostegno della candi ...

Tutto l'amore del mondo

Trama: In seguito alla morte di Willy Mango, noto scrittore di guide turistiche, il giovane Matteo Marini viene incaricato dalla casa editrice Magic Planet Book di realizzare la guida "Tutto lAmore d ...