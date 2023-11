Carlo Pignatelli con “Colori Vivi” | la sartoria che aiuta le donne in difficoltà

Leggi su velvetmag

(Di martedì 21 novembre 2023) A partire da novembre, il mese dedicato alleinaugura una serie di progetti in collaborazione con l’Impresa Sociale per favorire l’inclusione femminile attraverso il lavorole. La moda come riscatto sociale e come veicolo per favorire l’emancipazione e l’indipendenza delle, soprattutto quelle meno fortunate, che possono ritrovare la loro dignità attraverso il lavoro. Courtesy of Press Office, leal centro Una fusione tra etica ed estetica che è da sempre cuore della filosofia diche prosegue nel suo percorso di sostegno a favore di associazioni impegnate nella tutela dei diritti femminili inaugurando una nuova collaborazione con la ...