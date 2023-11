(Di martedì 21 novembre 2023) La ricerca dell'Istituto Ramazzini di Bologna: "Risultati di grande rilevanza" “Sia ilche gli erbicidi a base dicausanonei ratti in giovane età e a basse dosi di esposizione”. E’ la conclusione dei ricercatori del Global Glyphosate Study (Ggs) guidato dall’Istituto Ramazzini di Bologna, riportati sulla piattaforma preprint ‘bioRxiv’ e segnalati all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa). “Questi risultati sulle leucemie sono di così grande rilevanza per la salute pubblica che abbiamo deciso di rendere pubblici i dati completi”, afferma Daniele Mandrioli, coordinatore Ggs, direttore del Centro di ricerca sul‘Cesare Maltoni’ dell’Istituto Ramazzini. In questoa lungo termine – spiegano dalla ...

Cancro seno in stadio precoce - farmaco riduce del 32% rischio recidiva a 5 anni

Tumori - per abuso alcol 6mila casi cancro seno l’anno - ma rischio poco noto

Tumori - per abuso alcol 6mila casi cancro seno l'anno - ma rischio poco noto

Tumori - per abuso alcol 6mila casi cancro seno l’anno - ma rischio poco noto

“Ho rischiato di morire quattro volte : un cancro a 40 anni - poi un trombo al cervello su un aereo per Hong Kong…” : il racconto di Willy Pasini

Cancro, rischi leucemia dal glifosato: lo studio sui topi

L'Agenzia internazionale per la ricerca sul(Iarc) ha stabilito già nel 2015 che il glifosato è "probabilmente cancerogeno per l'uomo" , ricorda l'Istituto Ramazzini in una nota. Il Global ...

Cancro, rischi leucemia dal glifosato: lo studio sui topi L'Identità

Cancro al seno, nuove prove del legame tra inquinamento ... PharmaStar

Grassi (Confindustria),con Monte Bianco rischi per intero Paese'

"Il fattore Tunnel - rileva - non è un problema solo locale ma va inquadrato in un contesto più ampio: il rischio è che l'economia italiana ... "Senza di te la mia vita non ha senso"» ...

Tumori della bocca, un test salivare scopre anche le lesioni pre-cancerose

Con uno spazzolino raccolti campioni poi analizzati in laboratorio. L'esame è in grado di predire chi è a rischio di sviluppare sia un carcinoma orale sia il suo precursore, la displasia grave. Utile ...