Cambio di Scenario Meteorologico | Perturbazione in Arrivo da Martedì

(Di martedì 21 novembre 2023) Roma - Le tendenze meteorologiche della settimana prevedono un cambiamento significativo a partire da, con unain transito su Emilia Romagna e Centro-Sud.21 Novembre: Nord: Ampie schiarite a nord del Po, nuvoloso su est Liguria, Emilia Romagna e basso Veneto con piogge, rovesci e neve dai 1300m in Appennino. Centro: Instabile con rovesci e temporali, più intensi tra Toscana, Umbria e medio Adriatico. Sud: Instabilità in aumento su Sardegna e Campania con piogge e rovesci, estensione su Lucania e alta Puglia entro sera. Mercoledì 22 Novembre: Nord: Residui addensamenti su Alpi confinali e Appennino, prevalenza di sole altrove. Centro: Piogge sul versante adriatico con neve in Appennino dai 1400m, miglioramento sul Tirreno. Sud: Variabile in Campania, miglioramento, piogge in intensificazione altrove, ...