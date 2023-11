Calendario Europei curling 2023 oggi | orari partite dell’Italia | programma 21 novembre | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Unica regola: non fermarsi. Siamo arrivati al quarto giorno di competizioni in quel di Aberdeen, città della Scozia che sta ospitando i Campionatimaschili e femminili di. Dopo un day 3 costellato di successi, l’Italia è chiamata a un’altra grande giornata, contrassegnata da tre incontri, uno per il torno maschile e due per quello femminile. Si partirà alle ore 9:00 con la squadra femminile, motivata a proseguire la striscia aperta di vittorie affrontando la Repubblica Ceca. Alle 15:00 sarà invece la volta della squadra maschile che, dopo il davvero significativo successo con la Svezia, scenderà sul ghiaccio per sfidare i padroni di casa della Scozia. Si chiuderà dunque in serata, dove alle 20:00 sarà nuovamente la volta del team di Stefania Constantini che, nella fattispecie, si misurerà con la Norvegia. I tre ...