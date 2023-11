Calciomercato Napoli | un talento nel mirino | “È il nuovo Dybala”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) Aria nuova in casa dei campioni d’Italia: dopo un avvio non molto positivo in campionato, nonostante il quarto posto in classifica, Aurelio De Laurentiis ha deciso per il cambio in panchina esonerando Rudi Garcia e accogliendo, nuovamente, Walter Mazzarri sulla panchina dei partenopei. Il tecnico toscano avrà il semplice ruolo di traghettatore in questa metà di stagione, ma dalle parti del Vesuvio sperano che l’impatto deltecnico migliori sensibilmente le prestazioni della squadra che qualche mese fa sorprese tutti vincendo lo scudetto e arrivando ai quarti di finale di Champions League. Una programmazione futura iniziata con l’annuncio deltecnico e che dovrebbe proseguire con ilche ilmetterà in scena tra gennaio e la prossima estate. I campani avrebbero individuato, nelle ultime ...