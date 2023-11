Calciomercato com – All’Italia è andata benissimo | siamo campioni d’Europa | è ora di dimostrarlo | Nazionali

Leggi su justcalcio

(Di martedì 21 novembre 2023) 2023-11-21 00:34:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Secondo minuto di recupero, Mudryk sguscia in area, tocca la palla e Cristante gli tocca la gamba. L’arbitro spagnolo Manzano dice che non è rigore, ma fa cenno agli imbestialiti ucraini che “tanto c’è il var”. Dietro al monitor, però, il suo collega connazionale Munuera non dà segni di attività, così l’Ucraina torna a casa e l’Italia, con lo 0-0, va agli Europei. E’bene,, possentirci sollevati dopo quanto è accaduto in altre notti come questa, a Milano con la Svezia, a Palermo con la Macedonia. Ora invece non abbiamo rimpianti. Certo, quel rigore… In Germania, insieme alle grandi, ci saremo anche noi e al cospetto di Bellingham, Mbappé e Lukaku dovremo difendere il titolo conquistato a ...