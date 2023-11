Calcio | Wilfried Gnonto salva l’Italia Under 21 Pareggio 2-2 allo scadere in Irlanda

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Battuta d’arresto per la Nazionale italiana21 di. Gli azzurrini, impegnati ancora nelle qualificazioni agli Europei di categoria in programma nel 2025, hanno pareggiato per 2-2 al Turners Cross di Cork dai padroni di casa dell’. La squadra di Nunziata dopo un match tutt’altro che entusiasmante riesce arsiaggrappandosi alla propria stella. Azzurrini che restano in testa al proprio raggruppamento con un punto di vantaggio sugli irlandesi. La squadra tricolore comanda il gioco nelle prime fasi del match, ma a sbloccare l’incontro ci pensano proprio i beniamini del pubblico: al 31? buco nella retroguardia italiana e a segno Phillips. Poco prima della fine della prima frazione arriva, a causa di un fdi ...