(Di martedì 21 novembre 2023) Applausi e pubblico in piedi a Carbonia per la consegna a Claudiodel Premio "Davide Astori" in occasione della cerimonia dei Premi Ussi Sardegna, organizzata dalla stampaiva. "È un ...

Calcio : Serie A. Ranieri "Adesso possiamo lottare per la salvezza"

Calcio : Ranieri - 'continuo a non guardare la classifica'

Calcio: Ranieri, 'sport è lealtà,niente alibi per sconfitte'

Applausi e pubblico in piedi a Carbonia per la consegna a Claudiodel Premio "Davide Astori" in occasione della cerimonia dei Premi Ussi Sardegna, organizzata ...personaggio del mondo del...

Calcio: Ranieri, 'sport è lealtà,niente alibi per sconfitte' Tiscali

Cagliari, primo allenamento nella settimana della sfida al Monza. Ranieri ritrova Makoumbou - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Calcio: Ranieri, 'sport è lealtà, niente alibi per sconfitte'

Applausi e pubblico in piedi a Carbonia per la consegna a Claudio Ranieri del Premio "Davide Astori" in occasione della cerimonia dei Premi Ussi Sardegna, organizzata dalla stampa sportiva. (ANSA) ...

Claudio Ranieri riceve il premio Astori: “Un grande orgoglio”

L'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha ritirato questo pomeriggio a Carbonia il premio intitolato alla memoria di Davide Astori: tanta emozione negli occhi e nella voce del Mister.