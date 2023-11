Calcio | l' Italia e' qualificata agli Europei 2024

Calcio - Ucraina - Italia - Shevchenko : "Per noi è molto più di una partita - squadra in buona posizione"

Cristante - Mudryk, Ucraina - Italia finisce col brivido Var: rigore o no

Ucraina -, l'episodio nel recupero Nello specifico, un episodio nei minuti di recupero ha causato diverse polemiche da parte dei giocatori e della panchina dell'Ucraina facendo gelare di paura ...

L'Italia si è qualificata agli Europei di calcio Il Post

Italia, Spalletti: "Bravi tutti, buona partita. Adesso viene il bello"

Luciano Spalletti, CT della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni della RAI. "Non era facile e non era scontato, come niente nel calcio in generale. Noi oggi abbiamo fatto una buona partita ...

Italia, Spalletti: "Adesso viene il bello. Oggi buon primo tempo, poi..."

Nel post partita di Italia - Ucraina è intervenuto il ct azzurro Luciano ... La partita è diventata sporca e fisica, non si è giocato più a calcio. L’Ucraina ha fatto vedere di essere una squadra ...