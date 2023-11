Calcio | Gravina | ' grazie a Spalletti e alla squadra | promessa mantenuta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Leverkusen, 20 nov. (Adnkronos) - "Non è un peso, ma avevamo preso un impegno con tutti gli italiani di recuperare una serie di ferite sportive subite nel tempo. Conè cambiato molto nello spirito, è tornato entusiasmo e la voglia di tornare unaspeciale. Merito diche con gioia e serenità ha voluto ridareuna fisionomia sul piano tecnico e caratteriale". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, a Sky dopo la qualificazione della Nazionale agli Europei di Germania 2024. "Ho sempre sperato in un cambiamento, ma non per il tecnico, c'era stato un momento di crisi e di tensioni che hanno generato delle ferite che abbiamo fatto rimarginare in tempi rapidi...