Calcio al pallone | bacio all’arbitro e lite con due compagni | la follia di Dest | VIDEO

(Di martedì 21 novembre 2023) Sconfitta per gli Stati Uniti in trasferta contro Trinidad e Tobago (2-1) ma qualificazione staccata alle semifinali della Concacaf Nations League grazie alla vittoria per 3-0 dell’andata. Il match ha visto come protagonista in negativo l’ex milanista Sergino. Il calciatore ha perso la testa dopo un’ammonizione e si è fatto espellere dsul risultato di 1-0 per gli USA. Il Ct Gregg Berhalter si è infuriato con il calciatore ex Milan. Il classe 2000 ha calciato via iled è stato ammonito, poi ha mimato il gesto delal direttore di gara ed il secondo provvedimento è stato inevitabile. Inoltre, nel tunnel degli spogliatoi ha litigato con duedi squadra che lo avevano rimproverato. “Non ci sono scuse per quello che ha fatto. Noi siamo orgogliosi di rimanere sempre ...